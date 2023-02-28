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В стране и мире

Слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата захотели исключить из КПРФ

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Самарского депутата Михаила Абдалкина, слушавшего послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина с лапшой на ушах, захотели исключить из КПРФ, пишет «Коммерсантъ».

Накануне Самарская губернская дума поддержала проект постановления местного комитета по регламенту о санкциях в отношении Абдалкина. Подчеркивается, что все 37 представителей депутатского корпуса проголосовали «за».

Проект постановления о мерах в отношении Абдалкина, принятый комитетом по регламенту во вторник, 28 февраля, предписывает считать недопустимым поведение депутата от КПРФ. Ему предложили объявить публичное порицание.

Помимо этого руководству регионального отделения КПРФ рекомендовали рассмотреть вопрос о наложении на парламентария взысканий и исключения его из партии. Материалы в отношении Абдалкина также могут направить в правоохранительные органы.

23 февраля депутат Госдумы Александр Ющенко подчеркивал, что поступок Абдалкина, который выложил в сети видео просмотра послания президента России Владимира Путина с лапшой на своих ушах, не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ.

Ранее депутат Абдалкин разместил в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором он слушает послание президента с лапшой на ушах. Этим он возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна, опубликовавшего фото самарского парламентария. Он призвал коммунистов приструнить своего однопартийца.

21 февраля президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения российский лидер выступил с рядом инициатив социального характера.

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Источник — lenta.ru
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