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В стране и мире

Российские цветоводы избавятся от голландских тюльпанов

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Почти все тюльпаны весной 2023 года будут исключительно российского производства. О замене голландских тюльпанов отечественными заявил председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов, сообщает «Российская газета».

Он отметил, что российские цветоводы нацелились на избавление от голландских тюльпанов. Помимо этого, как сказал Антипов, в этот раз импортных цветов ожидается очень мало, из-за чего их стоимость должна быть значительно выше. При этом такие изменения никак не связаны с санкциями или ограничениями из-за COVID-19. «Просто в этом сегменте цветочной отрасли действительно произошло импортозамещение. В России можно насчитать несколько сотен производителей тюльпанов — это достаточно выгодный малый бизнес», — объяснил Антипов.

В последние годы российские производители и импортеры сосредоточены на поставке роз (49 процентов рынка), хризантем (15 процентов), гвоздик (11 процентов), гербер (до 8 процентов), заявили в Россельхозбанке. Продажи тюльпанов сезонны и занимают порядка 10 процентов рынка. Лидером продаж среди цветов все еще остаются розы.

В настоящее время доля отечественного цветка на российском рынке составляет всего 17 процентов. При этом 83 процента приходится пока на импорт, сказал Антипов. По его словам, основными поставщиками цветов в Россию остаются Кения и Эквадор. Ранее также большая часть товара поставлялась из Нидерландов — 34 процента. При этом ожидается, что в 2023-м рынок цветов обеспечат российские производители и поставщики из Южной Америки и Азии.

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Источник — lenta.ru
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