Пропавшая без вести кошка воссоединилась с хозяйкой спустя девять лет

25.02.2023 | 13:38

Жительница округа Энрико в штате Вирджиния, США, нашла пропавшую без вести кошку по кличке Пайпер спустя девять лет поисков. Об этом сообщается на сайте телеканала WTVR-TV.

Хозяйка безуспешно искала Пайпер в течение долгих лет. Предположив, что кошки нет в живых, она зарегистрировала ее как погибшую в компании по производству микрочипов и смирилась с пропажей.

Однако в феврале 2023 года один из жителей округа обнаружил Пайпер на крыльце своего дома и сообщил об этом местному отделу защиты животных. Кошку доставили в приют, где ветеринары обнаружили в ее холке микрочип с данными хозяйки. Специалисты связались с женщиной и сообщили, что нашли ее питомца. В скором времени Пайпер воссоединилась с хозяйкой.

Полиция округа Энрико напомнила владельцам домашних животных о важности чипирования и поздравила Пайпер с возвращением домой. «Эта кошка с белыми лапками провела какое-то время наедине с собой, и мы очень рады снова видеть ее со своим хозяином», — заявили сотрудники правоохранительных органов в социальной сети.

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