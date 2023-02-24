Россиянин спрыгнул с парашютом с 23-го этажа на капот чужого авто

24.02.2023 | 15:30

В Саратове мужчина спрыгнул с парашютом на автостоянку и приземлился на чужой автомобиль. Об этом сообщает группа «Солнечный Саратов» в соцсети «Вконтакте».

По данным источника, инцидент произошел вечером 23 февраля на Лунной улице. Одетый в шлем россиянин зашел в подъезд жилого дома и поднялся на 23-й этаж, а затем спрыгнул с парашютом на парковку.

Мужчина приземлился на Kia и помял автомобилю капот, после чего поднялся на ноги и ушел. Предположительно, парашютист мог находиться в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что двое россиян спрыгнули с парашютом с балкона 24 этажа и попали на видео. Экстремалы приземлились неподалеку от дома на участок суши, окруженный водой.