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В стране и мире

В КПРФ отреагировали на фото депутата с лапшой на ушах во время послания Путина

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Поступок депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил в сети видео просмотра послания президента России Владимира Путина с лапшой на своих ушах, не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ).

По его словам, оценку поступку Абдалкина также должны дать в региональном отделении партии.

Реагируя на поступок самарского депутата, Ющенко отметил, что часто молодые люди «увлечены мнимой популярностью в интернете, и минутное желание быть популярным, получить десяток или сотню лайков зачастую переходят границу морально-этических норм». Ющенко посоветовал Абдалкину «вернуться в реальную жизнь».

Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что не видел фото и видео с Абдалкиным, но отметил, что этот молодой депутат «известен своими различными акциями протестными». Он добавил, что оценка действий самарского депутата со стороны партийных органов может последовать.

Ранее депутат самарской губернской думы Михаил Абдалкин прослушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с макаронами на ушах. Таким поступком он возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна, опубликовавшего фото Абдалкина. Он призвал коммунистов приструнить своего однопартийца.

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения российский лидер выступил с рядом инициатив социального характера.

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Источник — lenta.ru
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