Стало известно о принудительной мобилизации желающих попасть в Россию украинцев

23.02.2023 | 10:21

Украинцев призывного возраста, желающих попасть через Латвию, Литву, Эстонию в Россию, а также из Польши на территорию Белоруссии, принудительно возвращают на Украину, где их насильно мобилизуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Как стало известно собеседнику агентства от украинских источников, мужчин задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где их принудительно мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Аналогичная мера применяется к украинцам в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из России в страны Евросоюза (ЕС), добавил источник агентства.

7 февраля Верховная Рада Украины подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в стране. Оно будет действовать на Украине еще 90 дней начиная с 19 февраля 2023 года. На тот же срок в стране продлевается всеобщая мобилизация.