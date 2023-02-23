Россиянам назвали способ получить сотни тысяч рублей из пенсионных накоплений

23.02.2023 | 10:55

У пенсионеров, работавших с 2002 по 2014 год, формировалась накопительная часть пенсии. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» назвала способ получить сотни тысяч рублей из пенсионных накоплений.

По словам Ивановой-Швец, раньше работодатели отчисляли на нее шесть процентов страховых взносов, которые попадали в государственную управляющую компанию или негосударственные пенсионные фонды. Те инвестировали их с разной степенью успешности.

Доцент подчеркнула, что гражданин может даже о накопительной части пенсии, которая у него есть, если за него отчисления делал работодатель. Узнать актуальную сумму на счету можно, заказав выписку с индивидуального лицевого счета застрахованного лица, отметила специалист. Накопленные суммы доходят до сотен тысяч рублей, получить их можно при достижении пенсионного возраста, резюмировала Иванова-Швец.

Недавний опрос «Работы.ру» и СберНПФ показал, что почти половина россиян считают, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода в размере 50-100 тысяч рублей. Такую сумму назвали 47 процентов респондентов.