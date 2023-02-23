Минобороны подтвердило крушение самолета Су-25 в Белгородской области

Штурмовик Су-25 потерпел крушение при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. Такую информацию подтвердили в Минобороны (МО) России, передает ТАСС.
«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны также рассказали, что Су-25 упал в безлюдной местности и разрушений на земле нет. Предварительно, причиной произошедшего названа техническая неисправность.
О крушении российского военного самолета в Валуйском городском округе ранее 23 февраля сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.
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