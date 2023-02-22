ЕР: Положения народной программы прозвучали в послании президента

22.02.2023 | 12:21

Вопросам социальной поддержки и поддержки участников СВО и их семей, увеличения МРОТ, развития регионов, в том числе новых, экономики, образования и других сфер, а также внешней политике России было посвящено 18-е послание Президента РФ.

Так, Владимир Путин поручил создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, переквалификации и трудоустройстве. За каждой семьей погибшего закрепят персонального соцработника, сообщает ER.ru.

Отдельная важная задача фонда - организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

Помимо того, Владимир Путин предложил установить для всех военнослужащих - участников СВО регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу. Говоря о социальной политике, президент остановится на увеличении МРОТ и развитии мер поддержки семей с детьми.

«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению (МРОТ. - Прим. ред.) провести еще одно - на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», - сообщил Владимир Путин.

Чтобы увеличить доходы семей и улучшить демографическую ситуацию, он поручил изменить размер социального налогового вычета: по расходам на обучение детей - с 50 до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств - с 120 до 150 тысяч рублей.

Глава государства напомнил и о важности строительства объектов социальной инфраструктуры. По программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения, к концу этого года приведут в порядок почти 3,5 тысячи зданий.

Для развития образования президент предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырех до шести лет. Если профессия требует дополнительной подготовки, студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. В отдельный уровень высшего образования выделят аспирантуру с акцентом на подготовку кадров для научной и преподавательской деятельности.

В заключение Владимир Путин отдельно остановился на поддержке фронта и участии в этом жителей страны. Он подчеркнул, что фронт проходит сейчас через сердца миллионов людей.

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя итоги послания, сегодня вся страна сплотилась ради общей цели – все для фронта и все для победы.

«Главная мысль послания: «Народ и армия едины». Десятки тысяч людей во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в достижение победы. И сегодня президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» - заключил Андрей Турчак.