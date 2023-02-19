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В стране и мире

Сжигание мусора в России столкнулось с проблемами из-за санкций

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В России не хватает импортного оборудования для строительства сети мусоросжигающих заводов на территории страны. О проблемах, с которыми столкнулись проекты по утилизации отходов, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Компания «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») сейчас возводит пять мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС). Наиболее остро с дефицитом оборудования столкнулось предприятие в Казани, отмечает замглавы компании Тимур Котляр.

Для успешного завершения проекта на фоне санкций, по оценкам специалиста, потребуется увеличить степень локализации до 90 процентов. Сейчас этот показатель находится на уровне 64 процентов - в России уже наладили производство котлового оборудования и систем охлаждения паровых труб. Однако необходимо еще организовать выпуск дополнительных элементов оснащения для энергетической утилизации ТКО, включая колосниковую решетку, электротехническое оборудование, а также комплекс очистки дымовых газов - для этого потребуется дополнительная господдержка, считает Котляр. При этом сумму замглавы «РТ-Инвест» не раскрыл.

Среди возможных решений проблемы в компании также предложили понизить мощность завода, не меняя при этом условий по платежам за электроэнергию для потребителей. Сейчас вырабатываемую на МТЭС энергию подают промышленным потребителям более высоким ценам, чем у других поставщиков. Благодаря этому покрываются инвестиции в развитие мусоросжигающих предприятий, которые в России относят к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Однако отраслевые эксперты считают такие меры по поддержке проекта необоснованными и избыточными, так как из-за санкций многие промышленные потребители энергии в России тоже оказались в непростой ситуации. Кроме того, правительство уже и так облегчило возведение МТЭС - отменило финансовые гарантии на период строительства заводов и позволило без штрафов перенести до двух лет сроки ввода.

С 2018 года «РТ-Инвест», помимо мусоросжигательного завода в Татарстане, строит еще четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье (в Воскресенском, Богородском, Наро-Фоминском и Солнечногорском округах). Они будут способны обрабатывать 3,35 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год с выработкой электроэнергии, а их суммарная мощность должна достичь 355 мегаватт. Реализация проекта обойдется в 185 миллиардов рублей.

Неоправданной трату такого объема средств считает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Эксперт пояснил, что мусоросжигание - устаревший способ утилизации отходов. Господдержку специалист предлагает распределить согласно иерархии обращения с ТКО - на предотвращение образования мусора, раздельный сбор, рециркуляцию и повторное использование.

Моргунов подчеркнул, что раздельный сбор и переработка отходов будут дешевле для граждан и государства, а также максимально экологичны. «Дороговизна мусоросжигания - общемировое явление. Расходы на дополнительную поддержку лягут на плечи населения и бизнеса», - заключил эксперт.

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Источник — lenta.ru
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