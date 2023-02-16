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В стране и мире

Путин заявил о возможности поддержки семей участвующих в СВО бойцов ЧВК

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Власти России рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в специальной военной операции (СВО) через частные военные компании (ЧВК). О такой возможности заявил президент Владимир Путин. Его слова в четверг, 16 февраля, приводит РИА Новости.

Вопрос о том, что для находящихся в зоне спецоперации от ЧВК нет социальных гарантий, на встрече с главой государства подняла детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она попросила уровнять их с семьями военнослужащих.

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны», — заявил Путин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В ней принимает участие, в частности, ЧВК «Вагнер». Ранее в феврале ее основатель Евгений Пригожин допустил, что бойцы группы могут уйти в Африку, когда их услуги в рамках СВО будут не нужны.

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Источник — lenta.ru
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