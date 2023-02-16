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В стране и мире

150 россиян облились холодной водой в память о погибшем участнике СВО

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В центре Благовещенска около 150 человек облились холодной водой в память о погибшем участнике специальной военной операции (СВО) на Украине Владимире Дзинтере. Об этом сообщает региональное агентство «ПортАмур».

В мероприятии под названием «Мы вместе. Сильные духом» приняли участие и известные в городе россияне, среди них министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека, председатель амурского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Валерий Вощевоз.

В свою очередь депутат областного парламента Надежда Багрова объяснила, в чем состоял смысл акции. «Кто-то готовит окопные свечи, кто-то собирает гуманитарную помощь. А сегодня мы поддержим их своим подвигом обливания холодной водой и покажем, насколько русский народ непобедим, насколько мы сильны», — заявила она.

Накануне сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области в бассейне «Ровесник» устроили детские соревнования по заплывам с автоматами.

В соревновании приняли участие российские школьники в возрасте от 12 до 18 лет, посещающие военно-патриотические клубы. Дети ныряли в бассейн в камуфляже и проплывали дистанцию с точными копиями автоматов Калашникова в руках. Школьникам младше 15 лет оружие не выдавали.

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Источник — lenta.ru
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