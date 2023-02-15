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В стране и мире

В Госдуме оценили необходимость запрета на браки россиян с иностранцами

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В Государственной Думе не намерены поднимать вопрос о запрете для граждан России заключать браки с иностранцами. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев, его цитирует РИА Новости.

По словам парламентария, сейчас в стране складывается ситуация, отличная от той, что была в 1947 году, когда вышел указ «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Депутат считает, что в России «полно и нормальных мужиков, и умных и талантливых женщин, которые могут здесь найти свою вторую половину».

С мнением Гусева согласилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, подчеркнув, что в 1947 году в стране было «другое время».

19 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев и одиноких мужчин в России. Теперь воспользоваться этим могут только граждане России, которые состоят в браке. Помимо этого, такой услугой смогут воспользоваться одинокие россиянки, которые не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

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Источник — lenta.ru
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