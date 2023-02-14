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В стране и мире

МЧС объявило о завершении спасательной операции в Турции и Сирии

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Президентом Владимиром Путиным принято решение о выводе российских спасателей из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Куренков отметил, что Москва стала одной из первых, кто пришел на помощь пострадавшему населению двух стран. Министр напомнил, что по поручению главы государства в кратчайший срок в зону ЧС была направлена сводная группировка МЧС России.

Спасатели прибыли в Турцию и Сирию 6 февраля и приступили к разбору завалов и поиску пострадавших на самых сложных участках.

Ранее стало известно, что спецборт МЧС России доставит жителям Турции, пострадавшим от землетрясения, 36 тонн гуманитарной помощи. На борту самолета свыше сотни зимних палаток, каждая из которых рассчитана на 30 человек, и печи.

Утром 6 февраля сильнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и ряде других стран.

По последним данным, общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

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Источник — lenta.ru
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