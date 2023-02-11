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В стране и мире

Российский маркетплейс Wildberries решил брать плату за пакеты

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Популярный российский маркетплейс Wildberries объявил, что с 13 февраля пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) станут платными. Эту информацию передает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.

В разосланном покупателям уведомлении говорится, что стоимость пакета будет варьироваться от шести до пятнадцати рублей и будет списана с карты, указанной в личном кабинете.

В компании объяснили решение брать плату заботой об экологии. Руководство маркетплейса напомнило, что пластиковые пакеты являются многоразовыми: «Вы можете использовать их многократно. Там мы сможем сократить использование пластика и сохраним нашу природу».

Ранее Wildberries с 7 февраля полностью запретил продажу вейпов и курительных смесей для них, в том числе и безникотиновых. Площадка объяснила меру тем, что считает перечисленную продукцию потенциально опасной для покупателей.

Также сообщалось, что с начала года маркетплейс начал брать с клиентов деньги за возврат товара с браком. Из-за чего покупатели обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить его действия. В ведомстве отреагировали на жалобы россиян заявлением о незаконности подобных действий со стороны Wildberries.

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Источник — lenta.ru
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