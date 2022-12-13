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В стране и мире

Россия на пороге новой эпидемии

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Заболеваемость гриппом в этом году будет выше, чем за последние пять лет. Более того, велика вероятность того, что в текущем сезоне придется говорить о полноценной эпидемии гриппа, несмотря на то, что патогенность и летальность останутся прежними. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Рост заболеваемости гриппом наблюдается каждые пять-шесть лет, но в этом сезоне, вероятно, можно будет говорить уже об эпидемии гриппа. За счет большей заболеваемости, выше окажется и число людей со среднетяжелым или тяжелым течением болезни», — предупредил Крючков.

Симптоматика заболевания, по его словам, мало чем отличается от прошлых лет, она так же будет зависеть от степени тяжести и индивидуальных особенностей организма. А также от того, какими еще ОРВИ заразился человек.

«Если процент гриппа в этом ОРВИ небольшой — эффект один, если его много — другой. Из легких симптомов можно выделить высокую, быстро поднимающуюся температуру, боли в мышцах, резкую слабость, боли в горле, кашель. Также надо понимать, что в популяции присутствует большой набор разных инфекций, которые симптоматически часто определяют как грипп, — напомнил Крючков. — Но, в любом случае, говорить о наличии каких-то особенных, экстраординарных симптомах и осложнениях пока не приходится».

Ранее стало известно, что число российских регионов, где был выявлен свиной грипп, возросло до 82. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по стране вырос вырос на 35,4 процента. В большинстве субъектов среди штаммов преобладает свиной грипп.

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Источник — lenta.ru
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