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В стране и мире

«Единая Россия» разработает интерактивный сайт «Парта героя»

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В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошел первый Всероссийский форум «Школа героя», приуроченный ко Дню Героев Отечества. Его организовали «Единая Россия» и Минпросвещения при поддержке Российского военно-исторического общества, сообщает ER.ru.

В приветственном слове к участникам форума, которое зачитал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что считает проведение мероприятия значимой и востребованной инициативой, которая призвана объединить созидательный потенциал общественных, волонтерских, общеобразовательных организаций, которые носят имена легендарных героев.

«Отрадно, что давняя традиция называть школы в честь выдающихся современников получила широкую поддержку. Таких учебных заведений насчитывается более 6 тысяч», – отметил президент.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в обращении к участникам форума подчеркнул, что задача партии - оберегать историческую память и не допускать ее искажения, делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением. Он отметил, что участники СВО и те, кто своим трудом помогают приблизить победу, - герои современной России, достойные восхищения.

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил проводить форум «Школа героя» ежегодно в рамках совместных с «Единой Россией» мероприятий по развитию патриотического проектов. По его словам, сейчас в стране 6 тысяч школ носят имена героев. Министр подчеркнул, что школьники должны знать, в чью честь названо их учебное заведение, и предложил создать виртуальный музей - Ассоциацию школ героев.

Кроме того, «Единая Россия» создаст интерактивную карту «Парта героя» - сайт, где будет размещена карта всех открытых в регионе парт героев с полной информацией о них. По всей стране уже открыто около 10 тысяч таких парт.

Еще одна инициатива, с которой вышла «Единая Россия», - предоставление льгот при поступлении в вузы Героям России и бойцам, трижды награжденных орденом Мужества. Они смогут бесплатно учиться на подготовительных курсах и без конкурса поступать в любой вуз.

Также в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» на форуме прошла церемония гашения почтовых марок, посвященных российским военным, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга и удостоенным звания Героя РФ посмертно. В серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции» выпущено 10 марок, на каждой из которых изображен портрет героя, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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