В России высказались о возможности разрыва отношений с Финляндией

10.12.2022 | 17:29

Москва вряд ли станет разрывать отношения с Финляндией из-за сожжения российского флага в Хельсинки. Так о возможности прекращения дипломатического сотрудничества стран в беседе с «Лентой.ру» высказалась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Инцидент, который произошел 6 декабря в столице североевропейской страны во время шествия в честь Дня независимости Финляндии, МИД России назвал фактом надругательства. Однако происшествие вряд ли приведет к серьезному кризису в отношениях стран, считает депутат.

«Нужно просто наказать людей. Если бы в России кто-то сжег финский флаг, они бы тоже пытались найти виноватых и по закону наказать их. Мы не разрываем дипломатические отношения, даже когда сносят памятники. Мы общаемся с целой страной. Если разрушать дипломатические отношения, надо понимать, что есть большое количество граждан, которые так не поступили бы никогда. Когда вся страна в одном порыве будет так сжигать флаги, это другое дело. А в одном случае должна разбираться полиция, а мы должны послать ноту [протеста]», — пояснила она.

У нас с Финляндией добрососедские отношения долгие годы, не хотелось бы их разрушать.

«Уже сейчас дипломатические какие-то последствия сделать крайне сложно, поэтому люди стали себя беспредельно вести. Если раньше хотя бы дорожили какими-то взаимоотношениями, и можно было как-то в ноте выразить это, то сейчас делают вид, что им вообще все равно. Вообще разгон русофобских отношений ни к чему хорошему не приведет, поэтому так и происходит. Что они будут с этим делать, когда дружить обратно захотят?» — заключила депутат.

Из-за надругательства над российским флагом МИД России предпринял дипломатический демарш в отношении финской стороны. Москва потребовала привлечь виновных к ответственности.