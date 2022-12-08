08.12.2022 | 14:26

В России запретили суррогатное материнство для иностранцев. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что запрет не будет распространяться на те случаи, когда гражданин России находится в браке с иностранцем. Кроме того, ребенок, рожденный суррогатной матерью, которая заключила договор с родителями или одинокой женщиной, будет приобретать гражданство России по рождению.

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», - написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В декабре 2021 года в Государственную Думу внесли законопроект о полном запрете суррогатного материнства для иностранцев на территории России. По словам парламентария Василия Пискарева, закон исключит случаи продажи младенцев за границу.