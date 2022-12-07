Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ

07.12.2022 | 11:35

Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это следует из данных, которые представлены Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Из отчета следует, что за прошлый год ВИЧ заразились 1,5 миллиона человек, почти 50 процентов из этих случаев пришлись на десять стран. В первую пятерку, в частности, вошли Южная Африка (14 процентов от общего числа инфицированных), Мозамбик (6,5 процента), Нигерия (4,9), Индия (4,2) и Россия (3,9).

По подсчетам организации, позади России по показателю прироста ВИЧ-инфицированных остались африканские страны, среди которых Танзания, Уганда, Замбия и Кения, а также Бразилия.

Как отмечают эксперты ЮНЭЙДС, страны Африки к югу от Сахары остаются эпицентром пандемии ВИЧ. По данным организации, ежегодное число заболевших с 2,9 миллиона в 2000 году сократилось почти вдвое, а число ВИЧ-положительных пациентов за последние два десятилетия увеличилось с 26 до 38 миллионов.

ЮНЭЙДС — объединение организаций ООН, которое было создано для борьбы ВИЧ и СПИДом и их последствиями по всему миру. Член делегации НКО в координационном совете ЮНЭЙДС Алексей Лахов уточнил, что ВИЧ-статистика по России является оценочной, так как Россия с 2018 года не предоставляет ООН информацию официально, пишет «Коммерсантъ».

По оценке ситуации с ВИЧ в России есть и другие данные. По словам главного внештатного специалиста Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса, в России по итогам 2021 года насчитывается 851 754 инфицированных. Специалист назвал ситуацию с инфекцией в России стабильной и подчеркнул, что это объясняется высоким уровнем тестирования и, как следствие, выявлением болезни на ранней стадии.

В министерстве также напомнили, что в России о своем диагнозе не знает каждый одиннадцатый больной, в то время как в Европе — каждый восьмой. В Минздраве утверждают, что такие данные позволяют говорить о скрытой эпидемии ВИЧ-инфекции в европейском регионе.

По данным Минздрава, в стране за период с 2015 по 2020 год снизилась заболеваемость ВИЧ из расчета на 100 тысяч населения. Наибольшее число ВИЧ-положительных пациентов — в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области.

Академик РАН, руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, в свою очередь, считает, что в стране с начала 2022 года число пациентов с ВИЧ-инфекцией возросло на 40 тысяч, а всего заболевшими числятся 1,1 миллиона человек. По его подсчетам, к концу года число новых инфицированных может достигнуть минимум 60 тысяч человек, а с 2020 по 2030 год в России прогнозируется выявление 660 тысяч новых случаев ВИЧ.