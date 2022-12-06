В Госдуме решили разрешить женщинам работать укладчиками и пожарными

06.12.2022 | 17:42

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об упразднении списка запрещенных для женщин профессий, то есть о признании утратившей силу статьи 253 Трудового кодекса («Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах»). Об этом со ссылкой на текст документа сообщает ТАСС.

По словам авторов идеи, такое решение они приняли из-за дискриминационного характера статьи, запрещающей женщинам трудоспособного возраста получать больший доход. В то время как запрет женщинам работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами ничем не обоснован, подчеркивают депутаты.

Глава группы обратившихся, замруководителя фракции Сардана Авксентьева в ходе пленарного заседания Госдумы объяснила, что женщины работают в сложных условиях по тем профессиям, что считаются женскими, уже сейчас. Например, им запрещено поднимать грузы весом больше 15 килограммов, но сиделки и медсестры, перекладывая лежачих больных, занимаются тяжелым физическим трудом, а получают меньше, чем мужчины на работах из перечня.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что женщины должны получить право работать в таких высокодоходных отраслях, как нефтехимическая, добывающая, металлургическая.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в правительстве испытывают возрастающее беспокойство относительно дефицита на рынке труда. Причины формирования такого дефицита, а также его характеристики чиновник не уточнил.