Полиция перекрыла дороги в Новошахтинске из-за поисков неизвестного с пулеметом

06.12.2022 | 14:30

В Новошахтинске полиция перекрыла дороги из-за поисков неизвестного мужчины с пулеметом, напавшего на сотрудников МВД возле леса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В городе и окрестностях закрыты детские сады и школы. Родителей попросили не выпускать из дома детей. По предварительным данным, стрелявший - дезертир, прибежавший со стороны Украины.

Сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. Введен план «Сирена».

Как стало известно ранее, разыскиваемый мужчина напал на правоохранителей возле Старой Соколовки. Сотрудники ППС прочесывали местность и заметили в лесу человека в балаклаве с оружием в руках. Увидев стражей порядка, он открыл по ним огонь. После перестрелки неизвестному удалось скрыться.