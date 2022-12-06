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Полиция перекрыла дороги в Новошахтинске из-за поисков неизвестного с пулеметом

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В Новошахтинске полиция перекрыла дороги из-за поисков неизвестного мужчины с пулеметом, напавшего на сотрудников МВД возле леса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В городе и окрестностях закрыты детские сады и школы. Родителей попросили не выпускать из дома детей. По предварительным данным, стрелявший - дезертир, прибежавший со стороны Украины.

Сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. Введен план «Сирена».

Как стало известно ранее, разыскиваемый мужчина напал на правоохранителей возле Старой Соколовки. Сотрудники ППС прочесывали местность и заметили в лесу человека в балаклаве с оружием в руках. Увидев стражей порядка, он открыл по ним огонь. После перестрелки неизвестному удалось скрыться.

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Источник — lenta.ru
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