Перечислены способы защитить вклады от обесценивания

03.12.2022 | 12:13

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко перечислила способы, позволяющие защитить сбережения от обесценивания. О них она рассказала агентству «Прайм».

Специалист пояснила, что в наибольшей опасности оказываются накопления «под матрасом», поскольку они обесценятся быстрее остальных. Более надежным способом уберечь деньги от инфляции, по словам Дайнеко, является размещение депозита в банке. Выгоднее всего выбрать вклад с капитализацией, когда начисленные проценты присоединяются к телу депозита, уточнила финансист.

Кроме того, наиболее стабильным объектом для вложения средств считается недвижимость, продолжила она. Покупка имущества является долгосрочным вложением, в том числе позволяющем получать пассивный доход путем сдачи помещения в аренду. Дайнеко также порекомендовала обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета, облигации, золото, серебро, палладий и платину.

Ранее россияне рассказали о том, какую сумму они планируют накопить в следующем году. Отмечается, что в среднем за 2023 год россияне хотели бы накопить 370 тысяч рублей. Треть опрошенных заявили о намерении отложить за следующий год минимум полмиллиона рублей.