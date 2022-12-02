Эксперты заявили о пропаганде идеи о «плохих русских» через компьютерные игры

02.12.2022 | 13:54

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» Алексей Гореславский и руководитель рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети интернет Александр Малькевич рассказали о зарождении стереотипа о «плохих русских» через компьютерные игры.

«Игры объединяют сразу несколько видов медиа и искусства и по силе воздействия на подростков, зачастую, превосходят кино и книги за счет полного погружения в игровой мир и очень высокой вовлеченности. Если игра увлекает, то человек может проваливаться туда на часы и дни, что не сравнится ни с каким другим видом контента. Как и любое другое медиа, игры активно используются в целях рекламы, маркетинга и пропаганды. Дистанция от нативной интеграции популярного исполнителя или бренда до интерпретации внешнего вида иных народов или исторических событий оказывается невелика, если дело происходит в выдуманном мире и управляется по воле ее автора и сценариста. Именно поэтому разработка своих продуктов с важными для нас ценностями и смыслами необходима. Именно поэтому вкладываться, безусловно, нужно, причем делать это постоянно, строить свою систему обучения и развлечения. Недавно мы подвели итоги конкурса на создание Национального интернет-контента, поддержали 11 игровых проектов и три приложения. В 2023-2024 годах производители игровых проектов, победивших на конкурсе, получат порядка 700 миллионов рублей. В целом Институт развития интернета планирует ежегодно инвестировать в игровую индустрию более миллиарда рублей», — рассказал Алексей Гореславский.

Александр Малькевич подтвердил, что компьютерные игры могут сыграть решающую роль в формировании стереотипов и ложных представлений. Дело не только в популярности, но и в эффекте погружения и влиянии игрока на принятие решений, отметил он.

«Учитывая, что большинство крупнейших игровых студий находится в США, то насаждение стереотипов о России через игры можно считать полноценным и самостоятельным элементом информационной войны. Если реальная история не вполне удобна, ее можно стереть, переписать или приписать другому. И популярные игры — одно из средств для этого. Игры с "плохими русскими" расходятся миллионными тиражами и неоднократно входили в рейтинги самых популярных. Учитывая распространенность стереотипного мышления, которое по ту сторону материка прекрасно понимают, много людей будут представлять россиян такими, какими они их видят в играх — трусливыми, подлыми, жестокими и кровожадными. Это уже не безобидное "матрешка, водка, балалайка" — это реальный повод перестать смеяться над "клюквой" и задуматься над тем, как ей противодействовать», — сказал Александр Малькевич.

Создание игр и развитие отечественного геймдева — вопрос крайне важный, уверен эксперт.

«Ни у кого не вызывает вопросов финансирование кино, а игры ничуть не уступают этой индустрии по популярности. Именно поэтому разработка своих игр с важными для нас ценностями необходима. И благодаря поддержке отечественных проектов, мы постепенно двигаемся как к импортозамещению игр, так и к потенциальному выходу на международный рынок», — отметил Александр Малькевич.

Алексей Гореславский отметил необходимость создания в России аутентичных проектов с интересными героями и локациями.

«Это, прежде всего, аутентичные проекты с интересными героями, локациями, сюжетом, нашей архитектурой. Проект должен быть не только качественным, но и необычным, чтобы привлечь игрока, который, посмотрев трейлер сказал, о, такого я еще не видел. Русская культура богата и востребована, задача для талантливых авторов - проявить книга мировом уровне в новых формах», — уверен он.