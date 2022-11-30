Названы особенности новых подвидов гриппа в России

30.11.2022 | 11:58

Новые подвиды гриппа по серотипу повторяют предыдущие варианты, тем не менее, поскольку вирус мутирует, иммунитет, выработанный к прошлым вариантам, становится неэффективным. Из-за этого текущий сезон по заболеваемости может оказаться самым тяжелым за последние пять-шесть лет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Сказать, что этот грипп совсем новый, нельзя. Свиной грипп, к примеру, и до этого циркулировал, он очень известен. Второй подвид - это азиатский вариант, встречавшийся и до этого. Другое дело, что в вирусе всегда происходят изменения, которые делают иммунитет неэффективным, особенно учитывая то, что благодаря противоэпидемическим мерам гриппа в прошлые годы практически не было», - объяснил Крючков.

Он добавил, что именно из-за отсутствия популяционного иммунитета заболеваемость гриппом и ОРВИ в этом году может оказаться самой высокой за последние пять-шесть лет. Однако иммунолог отметил, что никаких особенных свойств у новых вариантов гриппа не появилось, потому особенных причин для беспокойства нет.

«Группы риска те же, симптомы тоже. Единственное отличие - в этом году вирус будет быстрее распространяться, впрочем ни в какое сравнение с коронавирусом это все равно не идет», - заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в Москве стали чаще госпитализировать детей с ОРВИ и гриппом, рост заболеваемости отмечен и среди взрослых. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, количество госпитализируемых детей в настоящее время в 2-2,5 раза превышает средние показатели эпидемических сезонов 2016-2019 годов. За последние две недели число госпитализаций приблизилось к 400 новым пациентам в сутки, рассказали в московском департаменте здравоохранения.