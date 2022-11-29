Утвержден порядок прохождения медкомиссии участниками СВО

Правительство РФ предложило утвердить порядок прохождения медкомиссии добровольцами.
Документ вносит изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе и определяет порядок освидетельствования поступающих на военную службу добровольцев в период мобилизации, сообщает «Парламентская газета».
Норма также прописывает порядок врачебной комиссии, определяющей причинную связь ранений и увечий с добровольной военной службой. Проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале.
Напомним, президент страны Владимир Путин подписал закон, который наделяет статусом военнослужащих Вооруженных сил лиц, проходящих службу в составе подразделений российской армии в добровольном порядке.
Указ президента позволяет привлекать к выполнению военных задач не только регулярные, но и добровольческие формирования.
Проект кабмина позволит проводить медкомиссию добровольцев на базе военно-врачебных комиссий военных комиссариатов муниципальных образований.
«При освидетельствовании можно использовать результаты диспансеризации этих граждан, профилактических осмотров и других обследований», - сказано в документе.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀