В стране и мире

ГИБДД не смогла обновить автопарк из-за санкций

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


МВД России не смогло найти поставщика 2,8 тысячи новых патрульных автомобилей для ГИБДД из-за санкций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на октябрьский отчет дирекции федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

В 2019-2020 годах для ГИБДД у дилеров закупали Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», в 2021 году - Hyundai Solaris и Lada Vesta. Последний контракт был заключен в апреле 2021 года с дилером Major - он должен был поставить инспекции 200 машин Hyundai Solaris. На 2022 год планировалась закупка 2,8 тысячи автомобилей, на обновление автопарка выделили 4,5 миллиарда рублей. Тем не менее с начала года МВД не объявило ни одного тендера на приобретение машин.

«Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением "недружественными странами" санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции», - указано в изученном «Ъ» документе.

В отчете указано, что выделенные средства потратят на другие цели, но на какие конкретно, не уточняется. Решение о дальнейшем перераспределении денег обещают принять до конца ноября. В пресс-службе МВД газете заявили, что подразделения органов внутренних дел обеспечены широким перечнем современных транспортных средств, позволяющих оперативно реагировать на поставленные задачи.

Представители российского автопрома предполагают, что из-за внешних ограничений и ухода зарубежных автоконцернов из России никто не смог предоставить МВД большую партию автомобилей локального выпуска. В стране сейчас приостановлен выпуск машин с требуемыми параметрами и характеристиками (в частности, Lada Granta с начала лета выпускалась в упрощенных модификациях, в машинах до сих пор нет антиблокировочной системы торможения) и ценой, объяснил эксперт «Автостата» Сергей Удалов.

Калининградский «Автотор» ожидает, что российский авторынок восстановится до докризисных показателей лишь к 2028 или 2029 году при нынешних темпах развития отрасли. Вместе с тем в компании допускают и более продолжительный спад. По прогнозам «АвтоВАЗа», в 2022 году рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России сократится на 58-60 процентов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте