Россияне назвали самые надежные способы вложения денег

28.11.2022 | 11:01

Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос россиян. В ходе исследования было выявлено, какой инструмент вложения денег наиболее выгоден в настоящее время.

По данным НАФИ, 42 процента жителей России полагают, что покупка квартиры - это выгодная инвестиция, пишет «Российская газета».

В тройку лидеров также вошли вклады в государственных банках и приобретение золота. А вот вложения в валюту стали менее популярными у россиян.

«За последние полгода курс доллара к рублю менялся в диапазоне от 51 до 120 рублей, - уточнила директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Екатерина Сушко. - Единого мнения ни среди населения, ни среди экспертов относительно дальнейших изменений курсов валют нет, а значит, велики неопределенность и риски».

Эксперт указала, что негатив в иностранным валютам формирует и банковский сектор

«В свою очередь, вводит комиссии за обслуживание счетов в евро и долларах, отрицательные ставки по валютным вкладам, стимулируя девалютизацию. В этой связи многие россияне пересматривают формы хранения накоплений», - рассказала Сушко.