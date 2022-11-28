Сетевое издание|18+|Понедельник|28 ноя 2022|14:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россияне назвали самые надежные способы вложения денег

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос россиян. В ходе исследования было выявлено, какой инструмент вложения денег наиболее выгоден в настоящее время.

По данным НАФИ, 42 процента жителей России полагают, что покупка квартиры - это выгодная инвестиция, пишет «Российская газета».

В тройку лидеров также вошли вклады в государственных банках и приобретение золота. А вот вложения в валюту стали менее популярными у россиян.

«За последние полгода курс доллара к рублю менялся в диапазоне от 51 до 120 рублей, - уточнила директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Екатерина Сушко. - Единого мнения ни среди населения, ни среди экспертов относительно дальнейших изменений курсов валют нет, а значит, велики неопределенность и риски».

Эксперт указала, что негатив в иностранным валютам формирует и банковский сектор

«В свою очередь, вводит комиссии за обслуживание счетов в евро и долларах, отрицательные ставки по валютным вкладам, стимулируя девалютизацию. В этой связи многие россияне пересматривают формы хранения накоплений», - рассказала Сушко.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — rg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте