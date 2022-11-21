Госдума в декабре будет менять календарь новогодних праздников

21.11.2022 | 10:37

31 декабря планируют объявить в России выходным днем.

Соответствующий законопроект был внесен в систему обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента еще в 2020 году. Он будет рассмотрен в декабре 2022 года.

Проект закона получил положительную оценку экспертов. В комитете Госдумы по труду предлагают его поддержать, чтобы не мучиться с переносами праздничных дней.

Документ должен внести изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ. Инициаторами законопроекта предлагается включить 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января, которое должно стать рабочим.

«Многолетняя практика показывает, если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме. В этот день работники берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году», - указано в пояснительной записке, пишут «Известия».

«Я идею о выходном дне 31 декабря поддерживаю. Считаю, что подготовка к празднику оказывает самое существенное влияние на то, как он пройдет. На практике в этот день люди в большей степени уже не работают так, как им положено по нормативам», - считает депутат Госдумы Олег Нилов.

Парламентарий отметил значимость 31 декабря для семей с детьми, у которых обычно в это время проходят школьные елки. Поэтому выходной 31 декабря гораздо важнее, чем какой-либо день января.