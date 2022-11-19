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Россиян лишают важной пенсионной льготы

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В России готовятся отменить социальный налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Предполагается, что его заменят на единый налоговый вычет, который можно будет получить при долгосрочных вложениях.

«Социальный налоговый вычет с суммы вложений до 120 000 рублей могут заменить на единый налоговый вычет с суммы до 400 000. Но получить его граждане смогут только по договорам на срок от 10 лет», - сообщают «Известия».

Основная задача государства – стимулирование граждан на долгосрочные накопления.

Эксперты отмечают, что такое решение может поставить под сомнение планы по развитию негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в Минфин с просьбой при введении единого налогового вычета сохранить социальный.

В Минфине обещали рассмотреть инициативу. Пресс-служба ведомства отметила, что окончательное решение по отмене социального вычета пока еще не принято.

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