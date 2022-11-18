Стал известен сценарий нападения НАТО на Россию

18.11.2022 | 08:34

События с падением украинской ракеты на территории Польши заставили экспертов заговорить о возможности конфликта между Россией и НАТО.

Напомним, 15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе. В результате инцидента погибли два человека.

Первоначально украинские и польские власти сделали несколько серьезных заявлений, обвинив в произошедшем Россию. Некоторые западные чиновники говорили о существовании 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне). По этой статье альянс оставляет за собой возможность ответить агрессору разными мерами, в том числе вооруженными силами.

Как стало известно позже, по территории Польши ударил украинский боеприпас, выпущенный на перехват российских ракет.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы - провокация. Также в ведомстве уточнили, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

Бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии «Общественной службе новостей» предположил, что может произойти при вторжении НАТО в Россию.

Клинцевич выразил мнение, что страны НАТО не стали бы сразу вторгаться на территорию России из-за недостатка сухопутных сил на границах. По его мнению, следовало бы ожидать массированного ракетного удара по российским стратегическим и критически важным объектам. В сторону России выпустили бы 5000 ракет без ядерной начинки, полагает Клинцевич.

«И только после этого на нашу территорию вошли бы натовские войска. Вторжение, разумеется, имело бы серьезное информационное сопровождение, оправдывающее и легализующее его в глазах мировой общественности», - отметил экс-сенатор, пишет «Парламентская газета».