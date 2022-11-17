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Гражданам передадут замороженные в 2014 году пенсионные накопления

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До конца 2022 года специалисты Министерства финансов РФ доработают и внесут в правительство законопроект о реформе накопительной пенсии.

Как сообщают «Ведомости», подготовка проекта идет уже несколько лет.

Документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий отметил, что законопроект может быть внесен в Государственную думу РФ уже в первой половине декабря.

Близкий к правительству источник заявил журналистам издания, что главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Законопроект подразумевает разработку ИИС нового, третьего типа. В Минфине предлагают установить единый налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученных не только от внесенных на формирование стандартных долгосрочных сбережений средств, но и по другим продуктам финрынка, при условии что полученные по ним средства идут на «целевые выплаты» (их перечень установит правительство).

Размер льготы по первому, традиционному виду инвестиций не будет, как и сейчас, превышать 400 000 рублей в год. Для получения льготы гражданам разрешат иметь не более трех долгосрочных продуктов одновременно.

«Думаю, долго обсуждать не будем. Постараемся принять если не в этом году, то в I квартале следующего года точно», – заявил депутат Анатолий Аксаков.

Напомним, в 2014 году накопительную часть пенсии россиян заморозили. Тогда речь шла о временной мере, но с тех пор ежегодно мораторий продлевался.

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Источник — vedomosti.ru
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