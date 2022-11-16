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В России меняются правила выплаты зарплаты

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Сразу несколько российских банков заявили о тестировании нового для себя функционала.

Как сообщает «Российская газета», переводы от работодателей зарплат своим работникам теперь будут проводиться с помощью системы быстрых платежей (СБП).

Эксперты отмечают, что для запуска нововведения потребуется внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Согласно действующему законодательству, юридическое лицо может начислять средства на счет работника в банке, указанный в трудовом договоре или в заявлении работника. А СБП - это перевод денег без привязки к банковскому счету.

Причин для изменений несколько: работник сможет выбирать банк, скорость перевода денежных средств увеличится, создаются более выгодные условия для работодателей, которые уплачивают комиссию банкам. А для кредитного учреждения компания или предприятие с большим штатом сотрудников тоже интересный клиент.

«Первые смогут получать выплаты в любой удобный им банк. Вторые - будут и далее сохранять взаимоотношения с банками-партнерами и проводить выплаты работникам с большой скоростью и небольшими комиссиями за переводы в любую финансовую организацию», - выразил мнение Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир».

По его словам, от возможности выбирать банк для перевода зарплаты выиграют и работники, и работодатели.

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Источник — rg.ru
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