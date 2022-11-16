В стране и мире

Стало известно о расстреле мобилизованным своего командира

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В российских СМИ появилась история командира батальона «Восток» ДНР Александра Ходаковского, которую он опубликовал в своем Telegram-канале.

Военный рассказал, что один из мобилизованных расстрелял своего командира.

По словам Ходаковского, когда началась спецоперация, подразделениям добавили по одной пустой роте, чтобы заполнить их мобилизованными.

«Как правило, это были не те мобилизованные, которых отлавливали мелкой сетью, а добровольцы, которым присвоили статус мобилизованных. Многие из них были заранее нами отобраны «на всякий случай», и представление о них мы более-менее имели», - пишет командир.

Он отметил, что даже тщательный отбор не спас от происшествий.

«Как только начался боевой стресс - головы у некоторых начали прихварывать. Из наиболее резонансных - расстрел одним из мобилизованных своего командира. Это не было переполненной чашей, когда какое-то командирское поведение вывело бойца из себя - это было следствием состояния самого стрелявшего», - рассказал Ходаковский.

Командир батальона «Восток» уточнил, что человек, в которого стреляли - отличный парень, воевавший с четырнадцатого года, выжил, хоть и очень пострадал.

«А стрелявший так пояснил свой поступок: он бросил своих бойцов... Начали устанавливать обстоятельства, и оказалось, что речь идёт о ситуации, когда колонна возвращалась с отдыха, а командир на головной машине ускорился по какой-то причине, и тем самым вызвал реакцию. Очевидно, что человек с автоматом утратил адекватность и совершил поступок, который легко может совершить любой неадекватный человек с автоматом в руках по любому важному для него поводу», - считает Ходаковский.

Этот пример командир батальона «Восток» привел для того, чтобы было нагляднее, как опасны на фронте люди, которые ещё на сборных пунктах демонстрируют отсутствие дисциплины и стремление самоутвердиться в глазах бесплатных зрителей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте