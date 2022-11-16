Стало известно о расстреле мобилизованным своего командира

16.11.2022 | 11:14

В российских СМИ появилась история командира батальона «Восток» ДНР Александра Ходаковского, которую он опубликовал в своем Telegram-канале.

Военный рассказал, что один из мобилизованных расстрелял своего командира.

По словам Ходаковского, когда началась спецоперация, подразделениям добавили по одной пустой роте, чтобы заполнить их мобилизованными.

«Как правило, это были не те мобилизованные, которых отлавливали мелкой сетью, а добровольцы, которым присвоили статус мобилизованных. Многие из них были заранее нами отобраны «на всякий случай», и представление о них мы более-менее имели», - пишет командир.

Он отметил, что даже тщательный отбор не спас от происшествий.

«Как только начался боевой стресс - головы у некоторых начали прихварывать. Из наиболее резонансных - расстрел одним из мобилизованных своего командира. Это не было переполненной чашей, когда какое-то командирское поведение вывело бойца из себя - это было следствием состояния самого стрелявшего», - рассказал Ходаковский.

Командир батальона «Восток» уточнил, что человек, в которого стреляли - отличный парень, воевавший с четырнадцатого года, выжил, хоть и очень пострадал.

«А стрелявший так пояснил свой поступок: он бросил своих бойцов... Начали устанавливать обстоятельства, и оказалось, что речь идёт о ситуации, когда колонна возвращалась с отдыха, а командир на головной машине ускорился по какой-то причине, и тем самым вызвал реакцию. Очевидно, что человек с автоматом утратил адекватность и совершил поступок, который легко может совершить любой неадекватный человек с автоматом в руках по любому важному для него поводу», - считает Ходаковский.

Этот пример командир батальона «Восток» привел для того, чтобы было нагляднее, как опасны на фронте люди, которые ещё на сборных пунктах демонстрируют отсутствие дисциплины и стремление самоутвердиться в глазах бесплатных зрителей.