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Зеленский заявил о готовности прекратить боевые действия

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения на саммите G20 в Индонезии, заявил о желании прекратить боевые действия.

Он отметил, что пришло время подписать соответствующий документ.

«Я убежден, что сейчас настало время, когда (боевые действия – прим. редакции) должны и могут быть остановлены», - сказал президент Украины во время своего выступления, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Зеленский отметил, что между Россией и Украиной должен быть подписан документ, подтверждающий окончание военных действий по аналогии с «зерновой сделкой»

«У нас есть позитивный опыт при заключении зерновой сделки», - сказал президент Украины.

Но Зеленский не отказывается от своих требований - обеспечение безопасности Украины, восстановление ее территориальной целостности и обмен всеми военнопленными.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Киев не желает вести переговоры. Так пресс-секретарь президента России отреагировал на слова Зеленского, что никакого «Минска-3» не будет.

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