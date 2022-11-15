Зеленский заявил о готовности прекратить боевые действия

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения на саммите G20 в Индонезии, заявил о желании прекратить боевые действия.
Он отметил, что пришло время подписать соответствующий документ.
«Я убежден, что сейчас настало время, когда (боевые действия – прим. редакции) должны и могут быть остановлены», - сказал президент Украины во время своего выступления, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Зеленский отметил, что между Россией и Украиной должен быть подписан документ, подтверждающий окончание военных действий по аналогии с «зерновой сделкой»
«У нас есть позитивный опыт при заключении зерновой сделки», - сказал президент Украины.
Но Зеленский не отказывается от своих требований - обеспечение безопасности Украины, восстановление ее территориальной целостности и обмен всеми военнопленными.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Киев не желает вести переговоры. Так пресс-секретарь президента России отреагировал на слова Зеленского, что никакого «Минска-3» не будет.
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