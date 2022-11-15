Затраты на развитие микроэлектроники в России оценили в 800 миллиардов рублей

15.11.2022 | 12:17

Компания «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey) подсчитала, что на развитие микроэлектроники в России в ближайшие 17 лет потребуется до 800 миллиардов рублей. Результаты соответствующего исследования публикует РБК.

При оценке эксперты руководствовались интервью с российскими и международными экспертами, а также аналитическими материалами. Отмечается, что расчеты учитывают текущие тренды, однако могут быть скорректированы в соответствии с фактическим уровнем инфляции.

Так, на расширение производства оборудования для создания кремниевых пластин, которые являются основой для чипов, оборудования для фотолитографии и субсидирования научно-исследовательских работ необходимо 400-500 миллиардов рублей. Половину этой сумму потребуется выделить из бюджетных средств.

По мнению экспертов, наладить внутреннее производство удастся к 2030 году. «Подобные инвестиции позволят обеспечить базовый уровень развития отрасли, создать фундамент для перехода на более современные технологические процессы и в конце концов отказаться от импорта», - отметили они.

В октябре сообщалось, что Минпромторг собирается поддержать отечественное производство электроники. Компании, планирующие выпускать ноутбуки, ПК, смартфоны и планшеты, получат субсидии.