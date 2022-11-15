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Российский город объявил траур из-за гибели участников спецоперации

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В Сухом Логе Свердловской области объявили траур из-за гибели уроженцев российского города, участвовавших в специальной военной операции на Украине. Сообщение о трауре опубликовано на официальном сайте администрации городского округа.

Как сообщили местные власти, в городе приостановлено проведение всех увеселительных мероприятий вплоть до 16 ноября. Уточняется, что траур был введен после гибели двух жителей города.

«В связи с гибелью Белоглазова Олега Алексеевича и Тимухина Эдуарда Владиславовича, исполнявших воинский долг в ходе специальной военной операции на территории Российской Федерации, 15 ноября 2022 года на территории городского округа Сухой Лог объявлен день траура», - сообщили власти.

Как сообщил 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу, потери российской армии в ходе спецоперации на Украине составили 5937 человек погибшими.

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Источник — lenta.ru
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