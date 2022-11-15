На территории государства-члена НАТО упали ракеты: есть жертвы

НАТО приступило к изучению сообщений об инциденте с падением ракет в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.
«Мы изучаем эти сообщения и находимся в тесной координации с Польшей», — заявил собеседник агентства.
Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.
Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия.
Сообщения о падении российских ракет на территории Польши являются провокацией. Об этом заявили РИА Новости в Минобороны РФ.
По мнению ведомства, целью польских СМИ, распространяющих недостоверные сведения, является эскалация обстановки в регионе, а обломки, запечатленные на фото, не являются частями российских ракет.
Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось, отметили в Минобороны РФ.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀