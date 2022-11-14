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В стране и мире

В городах России сократили сотни маршрутов общественного транспорта

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В 84 крупнейших городах России за год сократили сотни маршрутов общественного транспорта, включая автобусные и троллейбусные линии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Simetra.

Общее число маршрутов снизилось почти на четыре процента. За год перестали функционировать 200 маршрутов: 190 автобусных линий и десять троллейбусных. В городах также сократилось число автобусов — на семь процентов до 56,7 тысячи единиц. Количество транспортных средств в парке троллейбусов и трамваев снизилось на три процента до 11,6 тысячи.

Эксперты объяснили динамику несколькими причинами, включая проблемы с поставками комплектующих и рост цен. Количество линий также сократилось из-за того, что города стали принимать документы транспортного планирования - оптимизация сети и появление бесплатных пересадок. В российских городах заметили уменьшение интенсивности движения подобного транспорта - средний интервал за год вырос до 19 минут.

Ранее промышленный эколог Валентин Романовский опроверг экологичность электробусов. Он посчитал их опасными для окружающей среды из-за теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), благодаря которым работает такой транспорт.

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Источник — lenta.ru
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