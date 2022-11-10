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В России предложили отдавать под реновацию дачные и садовые участки

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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительному комплексу и Российский союз строителей (РСС) предложили отдавать дачные и садовые участки под реновацию. Инициативу направили в Минстрой, сообщают «Известия».

Участки с частными и садовыми домами захотели отдать под проекты комплексного развития территорий, изменения хотят внести в Градостроительный кодекс. Решение о включении в подобные проекты территорий индивидуального жилищного строительства (ИЖС) предложили принимать через общее голосование жителей.

«Сама возможность комплексной застройки территории с частными и садовыми домами не представляет собой нечто противоестественное. Однако права собственников при этом не должны быть ущемлены. Нужно законодательно утвердить перечень условий, стимулирующих собственников давать согласие на снос старых домов», - уточнила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

В Госдуме заявили, что собственникам дач на срок строительства нужно будет предоставить комфортное временное жилье и предоставить выбор — индивидуальный дом с участком или квартиру. В такие проекты также захотели включить малоэтажные быстровозводимые дома, в которых стоимость квадратного метра будет ниже средней. В компании «Этажи» в качестве возможной меры предложили предоставлять собственникам новый дом на том же участке, где находился снесенный.

В январе 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программу реновации стоит развивать на территории всей России. По словам замглавы правительства, начать распространение программы стоило с крупных российских городов. Хуснуллин отметил, что реновация потребует больших финансовых вложений.

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Источник — lenta.ru
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