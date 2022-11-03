В России предложили создать министерство информации и пропаганды

03.11.2022 | 16:33

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев предложил создать в России министерство информации и пропаганды. Об этом сообщает «МК».

По словам парламентария, россияне уже адаптировались к информационной войне, а также научились различать фейки от правды.

«Говорят, что мы информационную войну проигрываем. По моему мнению, основная проблема — это отсутствие единого центра управления этой темой», — подчеркнул Гурулев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО ведет против Москвы санкционную и информационную войну. Кроме того, отметил он, Североатлантический альянс поставляет Киеву разведданные и наемников.