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Кремль озвучил позицию по увеличению срока службы по призыву до двух лет

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Заявлений от Министерства обороны России об увеличении срока службы в армии с одного до двух лет не было, а именно этому ведомству принадлежит решающий голос по этому вопросу. Такое мнение озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Здесь никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», - сказал пресс-секретарь главы государства.

В конце октября первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии.

В России 1 ноября начался осенний призыв - его старт сдвинули на месяц, чтобы военные комиссариаты успели завершить работу по частичной мобилизации. Предполагается, что на срочную службу призовут 120 тысяч солдат, их не будут направлять в зону проведения спецоперации.

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Источник — lenta.ru
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