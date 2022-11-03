Кремль озвучил позицию по увеличению срока службы по призыву до двух лет

03.11.2022 | 13:14

Заявлений от Министерства обороны России об увеличении срока службы в армии с одного до двух лет не было, а именно этому ведомству принадлежит решающий голос по этому вопросу. Такое мнение озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Здесь никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», - сказал пресс-секретарь главы государства.

В конце октября первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии.

В России 1 ноября начался осенний призыв - его старт сдвинули на месяц, чтобы военные комиссариаты успели завершить работу по частичной мобилизации. Предполагается, что на срочную службу призовут 120 тысяч солдат, их не будут направлять в зону проведения спецоперации.