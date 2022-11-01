В Госдуме не исключили новой мобилизации - она будет полной

01.11.2022 | 17:52

Указ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлена, частичная мобилизация завершена. Такое заявление во вторник, 1 ноября, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Член комитета по обороне Виктор Соболев выразил мнение, что указ о завершении частично мобилизации действительно не нужен.

«Указ был [о начале мобилизации], в нём было всё сказано: сколько призвать для выполнения таких-то задач. Указ выполнен, зачем ещё один указ?» - рассказал Соболев изданию «Подъём».

Депутат отметил, что если потребуется новая мобилизация, то, скорее всего, она уже не будет частичной.

«Думаю, всё будет зависеть от военно-политической обстановки, которая сложится в дальнейшем. Если как сейчас, военные действия только на территории Украины, я думаю, мобилизации, которая состоялась, будет достаточно. А если агрессия со стороны западных стран будет наращивать усилия против России, безусловно, нужна будет мобилизация. Но если обстановка будет развиваться негативно, нам нужна будет, наверное, уже не частичная, а полная мобилизация. И тогда, конечно, будет новый указ. Но я думаю, этого не случится», - выразил мнение депутат.

Завершившаяся частичная мобилизация вскрыла определенные недоработки не только в деятельности военных комиссариатов, но и в законодательстве. Депутаты Государственной думы РФ проанализировали ход призывной кампании и решили провести «работу над ошибками», сообщает портал PNZ.RU.

Сразу два источника в Государственной думе РФ рассказали, что к внесению в нижнюю палату готовится законопроект об изменениях в УК РФ. В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки. Предполагается, что уклонистам будет назначаться штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Сенатор Андрей Клишас призвал не торопиться с принятием подобных решений.

«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», - написал он в своем Telegram-канале.