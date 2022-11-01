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В Госдуме назвали условие для уголовного наказания за уклонение от мобилизации

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Уголовное наказание за уклонение от частичной мобилизации будет применяться только для россиян, официально получивших повестку с призывом. Такое условие назвал соавтор соответствующего законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы (ГД) по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с «Интерфаксом».

Он подчеркнул, что уголовную к ответственность для уклонистов предлагается ввести «на будущее, и к современному случаю уже никак не относится, потому что официально объявлено, что мобилизация завершена».

По словам Валеева, сейчас в статье 328 Уголовного кодекса прописано только наказание за уклонение от срочной службы. Он напомнил, что после Великой Отечественной войны мобилизация находящихся в запасе граждан страны не проводилась. «Но при мобилизации призывают именно из запаса, а там уголовной ответственности нет», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что в видах ответственности «есть разбежка» от минимального к максимальному наказанию. Законом предусмотрены смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины и совершение преступления впервые. «Я вот считаю, что усмотрение должно быть минимальным, надо сужать эти границы, но это мое частное мнение», — заключил Валеев.

Ранее стало известно, что к внесению в Госдуму готовится законопроект о введении уголовной ответственности для уклонение от частичной мобилизации. Согласно инициативе, нарушителей предлагается штрафовать на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Также может быть применено наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишения свободы до пяти лет.

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Источник — lenta.ru
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