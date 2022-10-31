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Россия договорилась о поставках иранских продуктов

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В рамках заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны подписали несколько соглашений в сельскохозяйственной сфере, которые окажут определяющее воздействие на экспорт иранской сельхозпродукции в Россию. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Исламской Республики Мохсен Шираванд, пишет ТАСС.

По его словам, главной проблемой для поставок иранских продуктов на российский рынок являлись более жесткие стандарты к ним с российской стороны. В ходе встречи Россия и Иран смогли договориться и частично снять противоречия.

Заседание комиссии будет продолжаться до 1 ноября. Иранскую делегацию возглавляет министр нефти Джавад Оуджи, а российскую - вице-премьер Александр Новак.

Ранее управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади рассказал о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин. Таким образом Москва попытается компенсировать дефицит оборудования, возникший из-за санкционного конфликта с Западом.

Кроме того, Тегеран готовится начать продажи двух марок автомобилей - «Тара» (IKCO Tara) и «Шахин» (SAIPA Shahin). В Исламской Республике надеются, что на фоне остановки поставок иностранных автомобилей в Россию их продукция будет пользоваться спросом у граждан.

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Источник — lenta.ru
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