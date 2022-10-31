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Документ не подписан: в Кремле высказались о продолжении мобилизации

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами ответил на вопрос, который касался возможности продолжения мобилизации.

Представитель Кремля заявил, что в вопросе о завершении частичной мобилизации в России стоит ориентироваться на заявление Минобороны РФ.

«Есть заявление Минобороны, на него нужно ориентироваться», - ответил Песков на вопрос, продолжится ли мобилизация, пока не опубликован документ о ее завершении, сообщает URA.RU.

На вопрос, будет ли указ о завершении частичной мобилизации, Песков отреагировал следуюшими словами: «Мы проинформируем вас дополнительно».

Напомним, 28 октября Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончании частичной мобилизации.

Обращаясь к российскому лидеру, Шойгу уточнил, что отправка призванных по мобилизации граждан завершена. Он также подчеркнул, что оповещение граждан прекращено.

«Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заверил глава Минобороны.

При этом ряд экспертов обратили внимание, что никакого указа о завершении частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным подписано не было.

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Источник — ura.news
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