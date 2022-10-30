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В стране и мире

В России назвали условие блокировки YouTube

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Видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России только в случае появления полноценной альтернативы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Идут процессы против Google о признании банкротом. У нас есть большое количество исков против них, идут судебные процессы. До тех пор, пока не будет полноценной замены в лице хотя бы Rutube, который обещал нам всем, что через полгода выйдет на арену и сможет стать заменой YouTube. Это было в апреле, полгода прошло. Мы надеемся, что к концу года Rutube сможет что-то сделать», - рассказал депутат.

Бизнесмен и владелец холдинга «Конкорд» и ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность YouTube. «Во время проведения специальной военной операции (СВО) на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей. На YouTube распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы», - говорится в заявлении пресс-службы компании «Конкорд».

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.

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Источник — lenta.ru
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