Дачникам установят сроки по использованию земли и введут штраф

29.10.2022 | 09:58

В Государственной думе РФ рассматривается новый законопроект, которым должны быть установлены временные рамки для освоения земельных участков.

Как сообщает Как сообщает «Российская газета», проект закона касается и земли, выделяемой под ведение садоводства.

Отмечается, что владельцев уже существующей недвижимости будут стимулировать оформлять права собственности на нее.

«Проекты федеральных законов, подготовленные Росреестром, конкретизируют сроки, в течение которых необходимо приступить к использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием», - заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Законотворцы предлагают установить норму, согласно которой, приступить к использованию земельного участка, предназначенного для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, можно в будет течение трех лет с момента приобретения прав на такие участки.

В документе указано, что в рамках освоения могут быть выполнены: подготовка проектной документации объекта капитального строительства (если требуется), освобождение участка от деревьев и иных насаждений, снос объектов (при необходимости), освобождение участка от отходов, рекультивация, установка ограждения, размещение некапитальных строений и сооружений, временных сетей и т.д.

На владельцев участков и капитальных сооружений возложат обязанность по кадастровому учету этих объектов и регистрации прав на них. К административной ответственности будут привлекать собственников участков, в том числе дачников и садоводов, которые не приступили к освоению участка в установленные сроки либо не используют участок по целевому назначению.

«Действующим законодательством об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неиспользование земельных участков, минимальный размер штрафа для физических лиц составляет 20 000 рублей», - отметил Чаплин.

В новом законопроекте предлагается изменить формулировку статьи и предусмотреть ответственность за несоблюдение требований к подготовке или подаче в Росреестр в установленный срок заявления и необходимых документов. За это хотят штрафовать на 1 500 – 2 000 рублей.