В стране и мире

Дачникам установят сроки по использованию земли и введут штраф

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Государственной думе РФ рассматривается новый законопроект, которым должны быть установлены временные рамки для освоения земельных участков.

Как сообщает Как сообщает «Российская газета», проект закона касается и земли, выделяемой под ведение садоводства.

Отмечается, что владельцев уже существующей недвижимости будут стимулировать оформлять права собственности на нее.

«Проекты федеральных законов, подготовленные Росреестром, конкретизируют сроки, в течение которых необходимо приступить к использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием», - заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Законотворцы предлагают установить норму, согласно которой, приступить к использованию земельного участка, предназначенного для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, можно в будет течение трех лет с момента приобретения прав на такие участки.

В документе указано, что в рамках освоения могут быть выполнены: подготовка проектной документации объекта капитального строительства (если требуется), освобождение участка от деревьев и иных насаждений, снос объектов (при необходимости), освобождение участка от отходов, рекультивация, установка ограждения, размещение некапитальных строений и сооружений, временных сетей и т.д.

На владельцев участков и капитальных сооружений возложат обязанность по кадастровому учету этих объектов и регистрации прав на них. К административной ответственности будут привлекать собственников участков, в том числе дачников и садоводов, которые не приступили к освоению участка в установленные сроки либо не используют участок по целевому назначению.

«Действующим законодательством об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неиспользование земельных участков, минимальный размер штрафа для физических лиц составляет 20 000 рублей», - отметил Чаплин.

В новом законопроекте предлагается изменить формулировку статьи и предусмотреть ответственность за несоблюдение требований к подготовке или подаче в Росреестр в установленный срок заявления и необходимых документов. За это хотят штрафовать на 1 500 – 2 000 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — rg.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте