Исследование: COVID-19 на 99,9% искусственно созданный вирус

24.10.2022 | 06:19

Немецкие исследователи пришли к ошеломляющему результату. Как сообщает германский телеканал n-tv, Sars-CoV-2 на 99,9% лабораторного происхождения.

Команда учёных добилась прорыва в изучении коронавируса с помощью нового анализа. В результате которого в генетическом составе вируса был обнаружен «отпечаток пальца», следы генетической манипуляции.

По оценкам экспертов, коронавирус Sars-CoV-2 унес жизни более шести миллионов человек. По некоторым оценкам - в три раза больше.

Учёные из многих стран долгие месяцы бились над разгадкой происхождения смертоносного вируса. Однако до сих пор было совершенно неясно, откуда на самом деле он взялся.

Часть исследователей указывала на высокую вероятность естественного происхождения COVID-19, на лабораторию в городе Ухань в Китае, где было зафиксировано первое заражение.

Команда из трех исследователей теперь заявляет, что обнаружила доказательства того, что вирус действительно возник в лаборатории.

В недавней предварительной публикации, они приводят аргументы в пользу того, что Sars-CoV-2 является целенаправленным генетически модифицированным вирусом. Их работа появилась в виде так называемого препринта, который еще не прошел процесс научного рецензирования.

Валентин Бруттель, доктор философии в области иммунологии и лауреат премии «Немецких дней», работает в университетской клинике Вюрцбурга. По его словам, уже летом 2021 года он обнаружил первые аномалии в геноме Sars-CoV-2. С тех пор он продолжал изучать вирус в свободное время и вместе с Алексом Уошберном и Антониусом Вандонгеном, сообщает n-tv.de.

«В сочетании с другими молекулярными признаками наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9 процента является искусственной, вероятно, сфальсифицированной копией естественного вируса», - заявил Бруттель.

Исследователи утверждают, что обнаружили в геноме Sars-CoV-2 своего рода «отпечаток пальца» для целенаправленных манипуляций. По словам Бруттеля, это регулярно повторяющийся паттерн в генетическом составе вируса.

Исследователь объясняет, что лаборатории, которые генетически модифицируют РНК-вирусы, такие как Sars-CoV-2, сначала собирают генетический состав из отдельных строительных блоков ДНК. В одном методе, который часто используется, после этого в генетическом составе оставались видимые «участки распознавания» вблизи мест соединения этих строительных блоков - характерный закономерный паттерн.

Бруттель и его коллеги сравнили геномы известных искусственно созданных вирусов и их естественных «модельных вирусов».

«В естественных вирусах все распределено совершенно случайно», — говорит Бруттел. Однако в случае генетически составленных вирусов они всегда появлялись в специфической, связанной схеме.

«Этот паттерн также обнаружен у Sars-CoV-2, но не у близкородственных вирусов», - заявил исследователь.

Предварительные результаты показали, что вероятность того, что естественная эволюция создала этот паттерн случайно, составляла не более 1 к 100, а возможно, и намного меньше, уверен Бруттел.