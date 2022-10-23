Мясников раскрыл смертельную опасность любимой многими селедки

23.10.2022 | 08:20

В эфире телеканала «Россия 1» врач общей практики и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о любимом многими россиянами продукте.

Доктор поведал о пользе селедки, при этом специалист заметил, что продукт вреден некоторым категориям граждан.

Сельдь – жирная морская рыба, богатая полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3.

Именно они, по словам врача, предохраняют нас от развития слабоумия, укрепляют мышцы и сердечно-сосудистую систему, защищают от аритмии, а также снижают уровень и риски тромбозов.

Александр Мясников отметил и другие полезные свойства продукта: селедка улучшает обмен веществ, снижает риск онкологических заболеваний, нормализует работу нервной системы, сохраняет остроту зрения и улучшает состояние кожи и волос.

Врач назвал группу людей, кому следует с осторожностью употреблять селедку.

«Все гипертоники любят селедку, то ли потому, что у них другая вкусовая чувствительность к соли, другие рецепторы, то ли, потому что запретный плод сладок, но все гипертоники любят селедку. Нельзя? Нельзя. Столько соли для нас, да, белая смерть. Но два-то кусочка можно», - считает Мясников.